Новому фрегату ВМФ России удивились на Западе

20 августа 2025, 21:54

NI: морская оборона России будет укреплена фрегатом «Адмирал Амелько»

Корабль «Адмирал Амелько» (Фото: РИА Новости/Артем Пряхин)

Фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350, недавно спущенный на воду, вызывает серьезное беспокойство у американских стратегов, пишет в колонке для The National Interest военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт.