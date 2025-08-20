Новому фрегату ВМФ России удивились на Западе
Фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350, недавно спущенный на воду, вызывает серьезное беспокойство у американских стратегов, пишет в колонке для The National Interest военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт.
По его мнению, появление нового корабля не только укрепляет морскую оборону России, но и демонстрирует её приверженность военно‑морским инновациям в условиях многополярного мира. Вайхерт отмечает, что фрегаты этого проекта выполняют ключевые задачи по обороне флота, поддержке десантных операций и ударным действиям.
Эксперт напомнил, что «Адмирал Амелько» заложили 23 апреля 2019 года, и строительство столкнулось с трудностями, в том числе из‑за санкций. В результате России пришлось самостоятельно разрабатывать силовые установки — по его оценке, новые двигатели заметно повысили боевые характеристики корабля по сравнению с предшественниками.
В статье также сказано, что фрегат усилит военно‑морское присутствие России в Индо‑Тихоокеанском регионе на фоне напряжённости с НАТО и региональными державами, а эффективность кораблей проекта подтверждается опытом операций, в том числе в Сирии. «Адмирал Амелько», ставший пятым в серии, был спущен на воду 14 августа на «Северной верфи». ВМФ уже получил три фрегата проекта 22350.
