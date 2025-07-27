Российский адмирал сообщил об успехах ВМФ в зоне СВО
ТАСС: Бойцы ВМФ России освободили свыше 20 пунктов с начала 2025 года
Российские пехотинцы освободили свыше 20 населенных пунктов в зоне спецоперации с начала текущего года.
Об этом пишет ТАСС, приводя слова главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева. Офицер поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.
«…В текущем году в ходе их наступательных действий освобождено более 20 населенных пунктов, завершено освобождение Курской области. Ключевой вклад внесли 155, 810, 40 бригады и 177 полк морской пехоты», — произнес Моисеев.Главком добавил, что государственные и ведомственные награды с начала боевых действий вручены более чем 50 тысячам бойцов ВМФ. Адмирал поблагодарил ветеранов за вклад в дело защиты страны, патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, Моисеев поблагодарил родственников военнослужащих за терпение, заботу и поддержку.
«Военно-морской флот играл и играет ключевую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее национальных интересов в Мировом океане», — заключил адмирал Моисеев.