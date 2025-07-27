Российский адмирал сообщил об успехах ВМФ в зоне СВО

27 июля 2025, 20:05

ТАСС: Бойцы ВМФ России освободили свыше 20 пунктов с начала 2025 года

Фото: istockphoto/eugenesergeev

Российские пехотинцы освободили свыше 20 населенных пунктов в зоне спецоперации с начала текущего года.





Об этом пишет ТАСС, приводя слова главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева. Офицер поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.





«…В текущем году в ходе их наступательных действий освобождено более 20 населенных пунктов, завершено освобождение Курской области. Ключевой вклад внесли 155, 810, 40 бригады и 177 полк морской пехоты», — произнес Моисеев.



«Военно-морской флот играл и играет ключевую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее национальных интересов в Мировом океане», — заключил адмирал Моисеев.