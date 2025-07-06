Путин наградил замглавкома ВМФ Гудкова медалью «Золотая звезда» посмертно

06 июля 2025, 11:48

Путин наградил погибшего Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда» посмертно

Фото: Istock/CatEyePerspective

Герой России и заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков награждён медалью «Золотая Звезда» указом президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Путин распорядился наградить генерал-майора посмертно второй наградой особого отличия за самоотверженность и выдающуюся отвагу, проявленные в ходе СВО.



Гудков погиб 2 июля в приграничье Курской области, а его подвиг, ставший символом несгибаемой воли и верности присяге, навсегда останется в сердцах людей. Глава Курской области Александр Хинштейн высказался о погибшем солдате, заявив, что Гудков «погиб как герой».

«Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих. Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», — сообщил Хинштейн.