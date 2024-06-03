Новому министру обороны РФ Белоусову присвоено звание генерала армии

Фото: сайт Кремля
Министру обороны России Андрею Белоусову присвоено звание генерала армии. Об этом сообщает Shot, опираясь на кадры пресс-службы Кремля, на которых запечатлен новый министр обороны в форме, принимающий участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.
«Звание Генерала Армии присвоено министру обороны Андрею Белоусову, судя кадрам с заседания Совета Безопасности РФ, где он появился в военной форме», — говорится в сообщении издания.Белоусов впервые появился на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза. Он был в военной форме. Это видно из кадров, распространённых пресс-службой Кремля. Совещание прошло в режиме видеосвязи. Участники обсудили вопросы информационной безопасности.
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