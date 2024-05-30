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Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату для участия в заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Министерство обороны России.
«В заседании примут участие министры обороны стран-членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ и начальник объединенного штаба ОДКБ. Во время мероприятия будет проведен обмен мнениями по вопросам вызовов и угроз военной безопасности в зоне ответственности Организации», — говорится в сообщении.Кроме того, на полях заседания министр обороны РФ планирует провести несколько двусторонних встреч с главами военных ведомств стран ОДКБ, добавляет ведомство.
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