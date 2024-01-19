«Ну не идиоты ли?»: Медведев объяснил, как меняются европейские страны под давлением НАТО

Фото: kremlin.ru
В Швеции жили счастливо, однако, вступив в Североатлантический альянс, стали призывать к войне с Россией, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.
«Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО. Потом они решили вступить, чтобы защититься от агрессивных русских. А теперь их правительство призывает к войне против России еще до вступления в альянс... именно ради вступления. Так, ну не идиоты ли?», — задался объективным вопросом Медведев.
Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо разработать новые механизмы для обучения военнослужащих. По его мнению, вооружённый конфликт с Россией может произойти в ближайшие 20 лет, именно поэтому мирное существование альянса нельзя воспринимать как должное. Необходимо всегда быть начеку и продумать все возможные варианты, считает Бауэр.
Читайте также:
«Надо быть готовыми»: В НАТО рассказали, когда начнётся война с Россией
«Сокрушительное поражение»: Российский сенатор рассказал, кому проиграет Байден
В Великобритании обеспокоены, что Путин объявит им «рыбную войну»
Евгения Парфентьева