«Сокрушительное поражение»: Российский сенатор рассказал, кому проиграет Байден

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура
Если Дональда Трампа допустят до президентских выборов, то ему удастся обойти нынешнего американского лидера Джозефа Байдена, об этом заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, его цитирует «РИА Новости».
«Мы помним судьбу Кеннеди и его брата, мы знаем, что США для достижения своих целей не устоят ни перед чем. Но если Трамп будет допущен к гонке и там же продолжит участие нынешний президент Джо Байден, последний потерпит сокрушительное поражение», — прокомментировал предстоящие выборы Джабаров.
Сенатор напомнил, каким образом победил Байден на предыдущих выборах. В последний день голосования бюллетени заполнялись от имени американцев, умерших американцев, которые погибли двести-триста лет назад. По мнению сенатора, на этот раз провернуть подобное у него получится.
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Евгения Парфентьева