«Нужен реванш»: Политолог объяснил, зачем Берлин стягивает войска к границе с Белоруссией
Политолог Перенджиев: Берлин готовит план нападения на Калининград и Белоруссию
Германия готовится к конфликту с Россией и Белоруссией. Такое мнение выразил военный политолог, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя стягивание немецких войск к границам.
По его словам, у Берлина есть четкий план осуществления агрессии против Белоруссии и Калининградской области. Он уверен, что Германия серьезно готовится к нападению на российские территории, чтобы «взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне».
«Становится очевидно, что фашизм поднял голову не только на Украине, но и в самой Германии. Немецких руководителей вдохновила ситуация на Украине, героизация фашистских пособников. Они полагают, что сейчас созданы благоприятные условия для осуществления агрессии против Союзного государства России и Беларуси», — заявил Перенджиев в разговоре с Life.ru.
При этом депутат Саратовской облдумы, заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин в беседе с Общественной Службой Новостей считает, что происходящее на сегодняшний день в Германии напоминает ситуацию перед Второй мировой войной.
«Дело в затеянной пенсионной реформе, которую немцы называют "бесчеловечной" и которая предполагает перевод всех пенсионных обязательств перед населением в накопительный формат. А деньги из банков утекут на перевооружение бундесвера», — пояснил парламентарий.
Он напомнил, что так же в свое время поступил и Гитлер, чтобы вести войну за счет денег населения. Кроме того, Калинин не исключил, что Берлин готовится к нападению на Россию через год после завершения перевооружения, которое намечено на 2029 год.