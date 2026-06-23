«Нужен реванш»: Политолог объяснил, зачем Берлин стягивает войска к границе с Белоруссией

23 июня 2026, 14:57

Политолог Перенджиев: Берлин готовит план нападения на Калининград и Белоруссию

Фото: iStock/Ruma Aktar

Германия готовится к конфликту с Россией и Белоруссией. Такое мнение выразил военный политолог, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя стягивание немецких войск к границам.





По его словам, у Берлина есть четкий план осуществления агрессии против Белоруссии и Калининградской области. Он уверен, что Германия серьезно готовится к нападению на российские территории, чтобы «взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне».





«Становится очевидно, что фашизм поднял голову не только на Украине, но и в самой Германии. Немецких руководителей вдохновила ситуация на Украине, героизация фашистских пособников. Они полагают, что сейчас созданы благоприятные условия для осуществления агрессии против Союзного государства России и Беларуси», — заявил Перенджиев в разговоре с Life.ru.

«Дело в затеянной пенсионной реформе, которую немцы называют "бесчеловечной" и которая предполагает перевод всех пенсионных обязательств перед населением в накопительный формат. А деньги из банков утекут на перевооружение бундесвера», — пояснил парламентарий.