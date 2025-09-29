«Нужно быть начеку»: Медведев оценил возможность войны с Европой

29 сентября 2025, 11:58

Зампред Медведев: военный конфликт с Европой противоречит российским интересам

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram‑канале заявил, что военный конфликт с Европой, о котором ведут разговоры в ЕС, не отвечает интересам России.





В подтверждение своей позиции Медведев привёл три довода. Во‑первых, России невыгодно ни с кем сталкиваться в военном плане, в том числе с так называемой «фригидной старухой Европой». По его мнению, европейская экономика слаба и зависит от США, а европейская культура «бесславно деградирует». Он заявил, что Европа утрачивает идентичность и «растворяется» под влиянием агрессивной миграции.





«Ее [войны] быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны. <...> Но нужно быть начеку», — говорится в посте.