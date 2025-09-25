«Бомбоубежище не поможет»: Медведев ответил Зеленскому на его слова о Кремле

25 сентября 2025, 13:49

Зампред Медведев пригрозил Киеву оружием, от которого не спасет бомбоубежище

Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин (слева) (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить вооружение, от которого не спасёт ни одно бомбоубежище, и предупредил, что об этом стоит помнить американцам. Его цитирует ТАСС.





Ранее Владимир Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп пообещал подумать над поставками вооружений, которые «заставят» российского лидера Владимира Путина сесть за переговорный стол. Глава киевского режима пригрозил: если Россия не прекратит боевые действия, то кремлёвские чиновники должны заранее знать, где ближайшее бомбоубежище.



