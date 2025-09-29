Политолог предупредил, что США ждет шатдаун из-за упрямства демократов

29 сентября 2025, 11:29

Политолог Дудаков: США ждет шатдаун из-за неуступчивости демократов

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

США ожидает приостановка работы правительства в ночь на четверг, если демократы в Конгрессе продолжат показывать неуступчивость. Об этом в интервью радио Sputnik заявил политолог-американист Малек Дудаков.





Эксперт отметил, что администрация президента Дональда Трампа усиливает давление на демократов из-за их отказа поддерживать бюджетный проект республиканцев. Одно из разногласий касается расходов на медицинское страхование, которые глава Белого дома собирается сократить. По словам политолога, тот обвиняет финансовые организации в выделении избыточных средств нелегальным мигрантам.



Дудаков допустил, что в критический момент демократам придется пойти на уступки и согласовать повестку, предложенную республиканцами. По его оценке, последствия шатдауна будут незначительными как для американской, так и для мировой экономики, поскольку это не дефолт, а лишь временная приостановка работы правительства.

«В Америке в случае шатдауна пострадают те районы, те округа, где проживает большое количество чиновников», — заключил эксперт.