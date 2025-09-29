В ЕС озвучили примерную дату согласования конфискации активов РФ
Страны ЕС планируют в конце октября принять решение по замороженным суверенным активам России. Об этом пишет Politico.
Первое обсуждение темы состоится на саммите лидеров в Копенгагене. Цель встречи — собрать достаточную поддержку, чтобы нейтрализовать оппозицию премьер‑министра Венгрии Виктора Орбана, который против конфискации этих средств.
Издание отмечает, что ЕС пока «с трудом выходит на лидирующие позиции», а его возможности по сдерживанию России выглядят ограниченными.
Аналитик Центра стратегических и международных исследований* Макс Бергман считает, что у европейских стран фактически нет желания вести жесткую конфронтацию с Россией, и что санкции уже исчерпали себя. У Европы, по его мнению, не осталось мощных «серебряных пуль», способных существенно повлиять на ситуацию.
