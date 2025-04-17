В Кировоградской области Украины арестовано крупнейшее месторождение лития

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В Кировоградской области Украины арестовали участки Полоховского месторождения лития, которое является крупнейшим в Европе. Об этом сказано в выписке украинского государственного реестра судебных решений.
Отмечается, что арест был наложен Печерским районным судом Киева. Под ограничения попал 51 земельный участок месторождения, добычей которого занималось предприятие «Укрлитийдобыча». Организация принадлежит бизнесмену из Украины Сергею Табалову.
Причиной ареста является возбужденное уголовное дело, которое завели еще в 2016 году. Разбирательства начались по поводу завладения чужим имуществом или приобретении прав на имущество путем обмана. По данным следствия, «Укрлитийдобыча» с помощью фиктивных сделок незаконно приобрела 51 земельный участок.
Наблюдатели обратили внимание на то, что арест имущества состоялся на фоне переговоров Украины и США по поводу добычи редкоземельных металлов. По информации украинских СМИ, владелец «Укрлитийдобыча» Табалов на разработку месторождения потратил порядка 7,2 миллионов долларов.
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Причиной ареста является возбужденное уголовное дело, которое завели еще в 2016 году. Разбирательства начались по поводу завладения чужим имуществом или приобретении прав на имущество путем обмана. По данным следствия, «Укрлитийдобыча» с помощью фиктивных сделок незаконно приобрела 51 земельный участок.
Наблюдатели обратили внимание на то, что арест имущества состоялся на фоне переговоров Украины и США по поводу добычи редкоземельных металлов. По информации украинских СМИ, владелец «Укрлитийдобыча» Табалов на разработку месторождения потратил порядка 7,2 миллионов долларов.
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Иван Мусатов