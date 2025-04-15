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Уиткофф: переговоры по конфликту на Украине дошли до грани чего-то важного

Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, переговоры по урегулированию конфликта на Украине дошли до грани чего-то важного. Об этом политик сказал в интервью для Fox News.
«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — заявил Уиткофф.

При диалоге о мире на Украине решается вопрос об отказе страны стать членом НАТО, идет речь о гарантиях безопасности а еще ведется урегулирование вопроса о территориях, которые ранее были в составе Украины. Ими являются Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

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WSJ: Рубио и Келлог посоветовали Трампу ужесточить позицию по России
15 апреля 2025, 05:21

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского Кит Келлог посоветовали лидеру страны Дональду Трампу ужесточить позицию по России относительно конфликта на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Эта группа (Высокопоставленных сотрудников Белого дома), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу соблюдать) большую осторожность при ведении дел с Путиным и (Занять) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», — говорится в сообщении.

Как оказалось, Рубио и Келлог состоят в группе высокопоставленных американских чиновников, которые пытаются повлиять на отношение Трампа к России. Сам президент пока не изменил своей позиции. В этом Трампа поддерживает его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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#украина
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Reuters: в Конгрессе США демократы хотят ужесточить санкции против РФ
15 апреля 2025, 01:29

Фото: iStock/rarrarorro

В Конгрессе США представители демократов предложили ужесточить санкции в отношении России и увеличить поддержку Украину. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект подразумевает ужесточение антироссийских санкций и выделение средств на обеспечение безопасности и восстановления Украины. Автором идеи выступил Грегори Микс.

Как пишет агентство, таким образом демократы пытаются оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Политические оппоненты американского лидера рассчитывают продолжить военную поддержку киевского режима.

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Лавров: Трамп признает, что конфликт на Украине начался по вине Байдена
15 апреля 2025, 00:17

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент США Дональд Трамп признал, что конфликт начался из-за попыток бывшего американского лидера Джо Байдена сделать Украину членом НАТО. Об этом дипломат сказал в интервью для газеты «Коммерсантъ».
«Президент Трамп уже не раз говорил, что колоссальной ошибкой, в том числе ставшей спусковым крючком или одним из них для того, что сейчас происходит на Украине, стало решение администрации Байдена окончательно затаскивать Украину в НАТО», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что Трамп уже несколько раз публично признал первоочередные причины начала украинского конфликта.

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#трамп
#джозеф байден
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Зеленский: Украина уже 34 дня готова к полному прекращению огня
14 апреля 2025, 23:58

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

По словам Владимира Зеленского, Украина уже 34 дня как согласна к полному прекращению огня, предложенному Вашингтоном. Об этом глава киевского режима заявил на своей странице в соцсети X.
«Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня... Мы не просто готовы к миру быстро — Украина не хотела ни секунды (конфликта)», — пишет Зеленский.

Ранее политик признал, что Киев пока не может вернуть утраченные территории. При этом украинский конфликт закончится исключительно путем переговоров с Москвой.

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Лавров: команда Трампа назвала «идиотизмом» решение Байдена не говорить с РФ
14 апреля 2025, 23:34

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, нынешняя администрация президента США Дональда Трампа назвала «идиотизмом» решение бывшего американского лидера Джо Байдена отказаться от диалога с Россией. Об этом дипломат заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».
«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — поделился с газетой Лавров.

Дипломат отметил, что таким образом команда Трампа продемонстрировала здравый смысл. К тому же Россия и США являются ответственными игроками на международном поле, в связи с чем стороны обязаны не допускать конфронтации и решать возникшие несовпадения интересов. Когда мнения стран на ситуации схожи, государства должны не упускать момент создавать взаимовыгодные проекты.

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