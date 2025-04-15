Уиткофф: переговоры по конфликту на Украине дошли до грани чего-то важного

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По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, переговоры по урегулированию конфликта на Украине дошли до грани чего-то важного. Об этом политик сказал в интервью для Fox News.
«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — заявил Уиткофф.
При диалоге о мире на Украине решается вопрос об отказе страны стать членом НАТО, идет речь о гарантиях безопасности а еще ведется урегулирование вопроса о территориях, которые ранее были в составе Украины. Ими являются Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
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