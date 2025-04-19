NYP: Союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на встрече в Лондоне

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На следующей неделе в Лондоне состоится встреча представителей США и союзников Киева. Там предполагается окончательно согласовать план действий по прекращению огня на Украине.
Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на информацию, полученную от чиновника в администрации Вашингтона. По словам источника, на предстоящей встрече в британской столице будет решаться вопрос о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Когда план действий будет согласован и утверждён, стороны собираются представить России своё «лучшее и окончательное решение», чтобы выяснить позиции сторон конфликта.
Собеседник издания отметил, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф может предложить Москве «пряник» в виде смягчения либо частичной отмены санкций, а также, возможно, размораживания российских зарубежных активов. Это может подействовать на Россию и склонить её к переговорам, пояснил американский чиновник. Однако эксперты полагают, что такие посулы будут противоречить прежним угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву.
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Собеседник издания отметил, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф может предложить Москве «пряник» в виде смягчения либо частичной отмены санкций, а также, возможно, размораживания российских зарубежных активов. Это может подействовать на Россию и склонить её к переговорам, пояснил американский чиновник. Однако эксперты полагают, что такие посулы будут противоречить прежним угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву.
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Александр Бойцов