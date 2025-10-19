NYP: У берегов Венесуэлы появился элитный отряд США «Ночные сталкеры»
В Карибском бассейне вблизи Венесуэлы развернули 160-й авиационный полк специальных операций США — «Ночных сталкеров». Об этом пишет The New York Post.
Подразделение задействует ударные вертолёты армии, в том числе MH-60 Black Hawk, а также небольшие машины типа «Little Bird» («Маленькие птички»). Их заметили во время учений у берегов Тринидада, приблизительно в 800 км к востоку от Каракаса.
Сообщается, что «Ночные сталкеры» способны перебрасывать в зону боевых действий высококвалифицированные подразделения, включая «морских котиков», «зелёных беретов» и бойцов отряда «Дельта». По мнению эксперта по обороне Марка Канчиана, тренировки с такими вертолётами могут указывать на подготовку к операциям против наркокартелей или даже к миссиям, направленным против режима в Венесуэле.
Ранее также появлялись сообщения о том, что США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, как утверждается, перевозило наркотики. Financial Times, в свою очередь, писала, что администрация президента Дональда Трампа проявляла интерес к обеспечению доступа американских компаний к венесуэльской нефти, полезным ископаемым и золоту.
