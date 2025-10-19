Вэнс затроллил участников протестной акции в США новым видео

19 октября 2025, 02:37

Вице-президент США Вэнс высмеял участников протеста No Kings

Фото: istockphoto / Douglas Rissing

В социальных сетях разгорелся скандал после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал необычное видео с участием Дональда Трампа. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.