Вэнс затроллил участников протестной акции в США новым видео
В социальных сетях разгорелся скандал после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал необычное видео с участием Дональда Трампа. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
На ролике, созданном с помощью технологий искусственного интеллекта, американский лидер показан в образе монарха. Особое внимание привлекла финальная сцена видео, где видные представители Демократической партии, среди которых бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер, изображены склоняющимися перед Трампом в знак почтения.
Публикация вызвала бурную реакцию среди противников президента, которые активно протестуют против его политической деятельности. Вэнс, очевидно, намеренно использовал провокационный контент, чтобы привлечь внимание к дискуссии вокруг фигуры Трампа.
Ране миллионы американцев вышли на протестную акцию No kings («Нет королям»), направленную против политики действующей администрации США.
