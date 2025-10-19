Против Трампа выступили 7 млн американцев
В США прошла вторая волна массовых демонстраций против политики действующего президента Дональда Трампа. На митинги по всей стране вышли около 7 млн американцев, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов движения No Kings («Нет королям»).
География протестов охватила более 2700 городов и населённых пунктов, включая Вашингтон. Особенно масштабным стало выступление в Чикаго, где, по информации местного НКО Indivisible Chicago Alliance, собралось до 250 тысяч человек.
Примечательно, что это на 2 млн участников больше, чем во время первой волны протестов, прошедшей 14 июня. Тогда демонстрации были приурочены к дню военного парада и 79-летию президента.
Накануне протестов Дональд Трамп в интервью Fox News прокомментировал предстоящие митинги, заявив, что он не является королём, тем самым косвенно отреагировав на название протестного движения.
Читайте также: