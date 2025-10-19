Против Трампа выступили 7 млн американцев

19 октября 2025, 00:55

РИА Новости: на демонстрации против Трампа вышли 7 млн американцев

Фото: istockphoto / Rawpixel

В США прошла вторая волна массовых демонстраций против политики действующего президента Дональда Трампа. На митинги по всей стране вышли около 7 млн американцев, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов движения No Kings («Нет королям»).