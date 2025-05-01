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NYP: в администрации Трампа разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с РФ

Фото: iStock/Vacclav

Фото: iStock/Vacclav

В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом его спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщает New York Post.
«Стив Уиткофф вызвал у членов администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя величайшими противниками Америки», — рассказали газете источники.

По предоставленной информации, один из членов администрации американского лидера назвал Уиткоффа «неуклюжим идиотом». В статье отмечается, что по сути спецпосланник является личным послом Трампа в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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#сша
#украина
#рф
#иран
#дональд трамп
Минфин США: Вашингтон и Киев заключили сделку по полезным ископаемым
01 мая 2025, 00:56

Фото: iStock/ValleraTo

США и Украина заключили сделку по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает американский Минфин.
Согласно документу, на Украине будет создан фонд, который займется восстановлением страны после завершения боевых действий. К тому же это позволит обеим странам наладить сотрудничество и ускорить экономическое восстановление Украины.

«Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по установлению прочного мира я рад объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнёрстве между Соединёнными Штатами и Украиной о создании Инвестиционного фонда реконструкции Соединённых Штатов и Украины», — комментирует подписание соглашения министр финансов США Скотт Бессент.

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#сша
#соглашения
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#фонд
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Зеленский: переговоры по урегулированию конфликта пройдут в ближайшее время
01 мая 2025, 00:11

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

По словам Владимира Зеленского, в ближайшее время состоятся очередные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава киевского режима заявил в своем вечернем обращении.
«Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами – дипломатической работы прежде всего. Мы готовим встречи, готовим переговоры, которые пройдут в ближайшее время. Безопасность — это главный приоритет», — заявил Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что киевские власти пришли к окончательным решениям, касающимся заключения сделки с США по полезным ископаемым. На данный момент известно о цели создать инвестиционный фонд на паритетной основе.

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#украина
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Шмыгаль: Украина приняла необходимые решения для сделки с США по ископаемым
01 мая 2025, 00:00

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украинские власти приняли окончательные решения для заключения сделки с США по полезным ископаемым. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления», — пишет Шмыгаль в своем telegram-канале.

Премьер отметил, что фонд будет создан на паритетной основе. Это означает, что американская и украинская стороны будут иметь равноправные голоса. Никаких долговых обязательств в сделке не будет.

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Келлог: Украина готова пойти на территориальные уступки для мира с РФ
30 апреля 2025, 23:08

Фото: iStock/Oakozhan

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что его страна представила Киеву конкретные условия урегулированию конфликта, с которым власти согласились. Об этом сообщает Fox News.
Данный план состоит из 22 пунктов, содержащих в том числе и территориальные уступки со стороны Украины.

«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях»,— говорит Келлог в интервью.

Спецпосланник отметил, что США тоже готовы частично согласиться на территориальные требования РФ. При этом Вашингтон не выходит из процесса переговоров по конфликту в качестве посредника.

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#сша
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Путин впервые показал свою квартиру в Кремле, где часто ночует последние три года – видео
Путин заявил, что последние 3 года часто ночует в Кремле, и показал квартиру
30 апреля 2025, 21:57

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин признался, что последние три года ему приходится часто ночевать в Кремле. Глава государства впервые показал свою кремлёвскую квартиру в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина, Путин входит в свои апартаменты. За спиной лидера виден портрет императора Александра III, о почтении к которому он неоднократно упоминал.

Также камера запечатлела белый рояль, но Путин признался, что ему редко удаётся выделить время на игру. После президент показал свою библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку».


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