NYP: в администрации Трампа разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с РФ

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В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом его спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщает New York Post.
«Стив Уиткофф вызвал у членов администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя величайшими противниками Америки», — рассказали газете источники.
По предоставленной информации, один из членов администрации американского лидера назвал Уиткоффа «неуклюжим идиотом». В статье отмечается, что по сути спецпосланник является личным послом Трампа в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Иван Мусатов