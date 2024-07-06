Байден раскрыл виновного в своем провале на дебатах

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Президент США Джо Байден высказался о свое неудачном выступлении в рамках предвыборных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
По словам американского лидера, вину за свой провал он возлагает на себя.
4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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Александр Климов