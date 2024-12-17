В США рассказали, как идеи Трампа по переговорам отразятся на Киеве

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Инициативы новоизбранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту будут серьезным ударом для киевского режима, считает бывший посол США на Украине Джон Хербст, беседуя с YouTube-каналом «Радио НВ».
«Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины», — произнес Хербст.По утверждению дипломата в отставке, американская сторона осознает, что победа РФ на Украине станет поражением для Вашингтона.
Перед этим эксперт Фрэнсис Фукуяма рассказал, каким образом Трамп попытается решить конфликт на Украине, чем будет манипулировать Киев и почему это не понравится Европе.
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