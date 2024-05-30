В США допустили возможность разрешить ВСУ наносить удары по России

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Администрация президента Соединённых Штатов рассматривает возможность разрешения Киеву наносить удары американским оружием вглубь территории Российской Федерации. Об этом сообщает Politico.
Окончательного решение по этому вопросу пока не приняли, оно находится «на рассмотрении». Джо Байден и его команда, как отмечают в публикации, обеспокоены способностью ВСУ отражать атаки Вооруженных сил России, особенно в Харьковской области.
Согласно внутреннему украинскому документу, имеющемся в распоряжении издания, действующие со стороны США ограничения «существенно сокращают эффективность поддержки партнеров».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»
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Согласно внутреннему украинскому документу, имеющемся в распоряжении издания, действующие со стороны США ограничения «существенно сокращают эффективность поддержки партнеров».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»
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Алина Юрчак