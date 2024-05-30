США обеспокоены атаками ВСУ на российские системы предупреждения о ядерном нападении

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Соединённые Штаты выражают обеспокоенность попытками Украины атаковать системы раннего оповещения о ракетном нападении на территории РФ из-за риска дестабилизации обстановки. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на анонимного американского чиновника.
«Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах", — заявил собеседник издания.Представители американских властей предупреждают Киев о возможной дестабилизации конфликта, особенно в условиях возможного использования американского оружия Вооруженными силами Украины против России.
По его словам, системы раннего оповещения о ракетном нападении крайне чувствительны и представители российской стороны могут посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, которые способны снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против Штатов.
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Алина Юрчак