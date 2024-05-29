В Раде заявили о «молчаливом согласии» США на удары по России

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Киев получил «безмолвное согласие» властей США на нанесение ударов западным оружием по территории РФ. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко.
По мнению обозревателя газеты Washington Post, американский лидер Джо Байден рассматривает возможность снятия ограничений на использование поставляемого американцами оружия для ударов Украины по российским территориям.
Мережко отметил, что Вашингтон уже принял решение по этому вопросу.
Ранее бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мережко отметил, что Вашингтон уже принял решение по этому вопросу.
«Судя по заявлению, сделанному госсекретарем США Энтони Блинкеном, США не поощряют удары Украины по российской территории, но в то же самое время, они не собираются запрещать такие удары», — добавил он.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова