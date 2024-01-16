Захарова: Четвёртая встреча по Украине в Давосе стала провальной для Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что четвёртая встреча в Давосе в «копенгагенском формате» оказалась для Киева и его хозяев провальной. Она отметила, что многие страны на встрече в Швейцарии присутствовали на заниженном уровне.