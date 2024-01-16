Захарова: Четвёртая встреча по Украине в Давосе стала провальной для Киева

Фото: iStock/Silent_GOS
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что четвёртая встреча в Давосе в «копенгагенском формате» оказалась для Киева и его хозяев провальной. Она отметила, что многие страны на встрече в Швейцарии присутствовали на заниженном уровне.
«Его итоги, если не считать «семейной» фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев», — цитирует слова Захаровой официальный сайт МИД России.
Дипломат подчеркнула, что, несмотря на рост представленных на форуме стран по сравнению с раундом на Мальте осень 2023 года, в этом случае количество не означает качество.
«Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны Мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно», — отметила Мария Захарова.
Она также добавила, что между представленными в Давосе странами усугубились разногласия. Так, Западу и Украине не удалось добиться ни принятия итогового документа, ни расширения антироссийского лагеря, даже при увеличенном числе участников.
Читайте также:
Зеленский хочет привлечь Китай к своей «формуле мира»
На Украине заявили, что невозможно вести переговоры о мире без представителей из РФ
Стала известна причина отказа делегации Турции от поездки на ВЭФ в Давос
Диана Аванесян