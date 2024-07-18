NYT: демократы перенесли на август выдвижение Байдена кандидатом на выборах

Фото: iStock/Elena Sunagatova
Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата в предвыборной гонке. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times. Процедуру перенесли со следующей недели на первые числа августа.
Ранее издание The Hill заявляло, что 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена, так как большинство опрошенных обеспокоены возрастом, здоровьем или умственными способностями действующего президента.
До этого издание Axios писало, что президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов.
Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.
Читайте также:
Названо имя кандидата, который может заменить Байдена на президентских выборах
«Я устал»: Джо Байден набросился на Илона Маска
Байден забыл имя главы Пентагона и назвал его просто «чернокожим мужчиной»
Данил Пономарев