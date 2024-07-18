Названо имя кандидата, который может заменить Байдена на президентских выборах

Фото: сайт Кремля
По данным опроса Economist и YouGov, 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена. Об этом пишет The Hill. Большинство опрошенных обеспокоены возрастом, здоровьем или умственными способностями действующего президента, говорится в статье.
По данным издания, порядка 28% демократов считают, что у Харрис больше шансов победить Дональда Трампа, около 32% заявили, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше.
Отмечается, что чуть больше половины опрошенных – 51% – говорят, что Байден должен отказаться от участия в выборах и дать дорогу другому кандидату от Демпартии.
Согласно опросам, хоть большинство и считает, что Байдену нужно уйти в отставку, лишь малая часть действительно уверена в том, что президент США пойдет на это.
Ранее издание Axios заявило, что президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов.
Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.
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Отмечается, что чуть больше половины опрошенных – 51% – говорят, что Байден должен отказаться от участия в выборах и дать дорогу другому кандидату от Демпартии.
Согласно опросам, хоть большинство и считает, что Байдену нужно уйти в отставку, лишь малая часть действительно уверена в том, что президент США пойдет на это.
Ранее издание Axios заявило, что президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов.
Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.
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Данил Пономарев