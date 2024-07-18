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Названо имя кандидата, который может заменить Байдена на президентских выборах

The Hill: кандидатуру Камалы Харрис вместо Байдена поддержали 79% демократов
18 июля 2024, 19:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

По данным опроса Economist и YouGov, 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена. Об этом пишет The Hill. Большинство опрошенных обеспокоены возрастом, здоровьем или умственными способностями действующего президента, говорится в статье.
По данным издания, порядка 28% демократов считают, что у Харрис больше шансов победить Дональда Трампа, около 32% заявили, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше.

Отмечается, что чуть больше половины опрошенных – 51% – говорят, что Байден должен отказаться от участия в выборах и дать дорогу другому кандидату от Демпартии.



Согласно опросам, хоть большинство и считает, что Байдену нужно уйти в отставку, лишь малая часть действительно уверена в том, что президент США пойдет на это.

Ранее издание Axios заявило, что президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов.

Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.

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На Украине обвинили Зеленского в доведении страны до обвала
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в доведении Украины до обвала
18 июля 2024, 19:06

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что украинский лидер Владимир Зеленский довел страну до критического состояния.
По словам Соскина, бюджет Украины опустошен, девальвация уже не помогает. Повышение налогов для населения также не способствует улучшению ситуации.

Экс-советник отметил, что Зеленский и его свита уже использовали все возможные формы ограбления и удержания собственной власти. Соскин заключил, что «все идет к полному развалу».

Ранее участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Германия и иные государства Евросоюза видят бесперспективность помощи Украине и поэтому урезают расходы на ее поддержку.

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#зеленский
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Захарова высмеяла инициативу Урсулы фон дер Ляйен о сбалансированной ЕК
Захарова посмеялась над инициативой фон дер Ляйен по ЕК, упомянув трансгендеров
18 июля 2024, 18:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по гендерной сбалансированности высмеяла российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале.
«Мне кажется, нарушены права трансгендеров и небинарных личностей», — написала официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что переизбранная главой ЕК фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную комиссию.

«Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — говорила политик.

Она добавила, что уже в течение ближайших недель пригласит страны-участницы ЕС для определения кандидатов в ЕК. Определить нужно будет как мужчину, так и женщину.

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на пять лет.

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#евросоюз
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Байден может сняться с выборов уже в эти выходные
Axios: Байден может сняться с выборов уже в эти выходные
18 июля 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, пишет издание Axios, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов. Ранее в администрации заокеанского лидера сообщали, что он заразился коронавирусом.
В частности, отмечались некие мягкие симптомы заболевания, при этом политик вакцинировался. Подчеркивалось, что хозяин Белого дома собирается быть самоизолированным в Делавэре, где расположена его резиденция. Оттуда он продолжит выполнять обязанности главы государства.

Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.

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#мир
#сша
#выборы
#джозеф байден
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Минюст пополнил список иноагентов
The Moscow Times* и Фонд Карнеги* признаны иноагентами в России
18 июля 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В реестр иноагентов внесены издание The Moscow Times* и Фонд Карнеги за Международный Мир*. Об этом сообщил Минюст.
«The Moscow Times* ("Москоу Таймс") (Королевство Нидерландов)… Carnegie Endowment for International Peace* («Фонд Карнеги за Международный Мир») (США)», — указано в перечне.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск признанную иноагентом журналистку Светлану Прокопьеву*. На сайте ведомства сказано, что женщину ищут по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно.

Известно лишь, что она проживает за границей, признана виновной за оправдание терроризма и дискредитацию ВС РФ. Прокопьевой назначали несколько штрафов на внушительные суммы.

*Признаны иноагентами в РФ

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Фон дер Ляйен пообещала создать гендерный баланс в Еврокомиссии к августу 2024
18 июля 2024, 17:20

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала создать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа 2024 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в рамках сессии Европарламента в Страсбурге после того, как ее переизбрали еще на 5 лет.
«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Я проведу интервью с кандидатами в середине августа и выберу лучших, которые разделяют приверженность Европе. Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — пообещала фон дер Ляйен.
На данный момент в Еврокомиссии состоят 27 еврокомиссаров, по одному от каждой страны-участницы Евросоюза.

Ранее сообщалось, что депутаты проголосовали за назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК на 2025-2029 годы. За это решение проголосовал 401 из 720 депутатов Европарламента.

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#страны
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#ес
#байден
#ек
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Байден забыл имя главы Пентагона и назвал его просто «чернокожим мужчиной»
Newsweek: Байден забыл имя шефа Пентагона и назвал его чернокожим мужчиной
18 июля 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто «чернокожим мужчиной». Об этом информирует издание Newsweek.
Ролик, на котором нынешний американский лидер «запинается» на имени главы минобороны, после чего называет его чернокожим мужчиной, набрало множество просмотров в социальных сетях.

«Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. Я имею в виду с критикой из-за того, кого я назначил на посты», — заявил действующий глава США.

Напомним, ранее в США прошли дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Выступление Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Оговорки американского президента в настоящее время вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей.

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#сша
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#джозеф байден
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Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о журналисте Малькевиче
18 июля 2024, 17:12

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Госдеп США объявил награду в $10 миллионов за информацию о председателе правления Фонда развития новых медиа, журналисте Александре Малькевиче и бывшем бухгалтере РИА ФАН Елене Хусяйновой. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсетях. Сотрудники медиакомпаний якобы причастны к вмешательству в выборы США, говорится в сообщении.
«Если у вас есть информация о Малькевиче, Хусяйновой или связанных с ними организациях или физических лицах, причастных к вмешательству в выборы США, отправьте ее нам по электронной почте», — заявили в государственном департаменте.
В публикации указано, что 10 миллионов долларов предлагаются в рамках специальной программы правительства.

Ранее Госдеп США отказался комментировать статус паспорта планировавшего отправиться в Россию бывшего разведчика США Скотта Риттера, снятого с рейса по требованию американских властей. До этого Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.

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#выборы
#сша
#информация
#госдеп
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Член ОП Данюк объяснил критику идеи превратить Европу в военную базу
18 июля 2024, 15:52

Фото: iStock/butenkow

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк раскритиковал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Евросоюз из экономического пространства в оборонный блок.
Он отметил, что у этих планов есть чёткие цели: заработать и уничтожить европейское единство.

Также он добавил, что такие страны, как Австрия или Швейцария, не захотят реализовывать такие идеи.

«Если они на это не пойдут, значит, очередной процесс по выходу нескольких стран из Европейского союза, конечно, будет уже означать тотальный крах Европы», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

А журналист-международник Сергей Латышев высказал мнение о том, что Запад невозможно ни в чём убедить просто на словах, он уважает только силу.

«Запад пока уверен, что силы у России нет, что мы на самом деле слабы и на Украине будем воевать вполсилы, а все наши угрозы применить в случае чего ядерное оружие — блеф. Уверен, что Лавров это прекрасно понимает, стараясь произвести впечатление лишь на Глобальный Юг. Или создать «дымовую завесу» для лучшей подготовки к решающим битвам», — отметил в беседе с «Царьградом» Латышев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для РФ.

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#страны
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Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет
18 июля 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования Европарламента. До этого ее работу критиковал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, назвав «очень плохой». По словам политика, в Евросоюзе при фон дер Дяйен снизилась миролюбивость и сплоченность.
Ранее глава Еврокомиссии обещала сделать Европейский союз оборонным. Помимо всего прочего, она хочет создать так называемый Европейский оборонный фонд, инвестируя в оборонные возможности в морском, наземном и воздушном плане. Также упомянуты области космоса и кибербезопасности.

Лучшей инвестицией в безопасность Европы Урсула фон дер Ляйен назвала поддержку Киева.

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