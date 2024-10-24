Посольство России в США осудило решение Вашингтона передать Украине 20 миллиардов долларов, полученных за счет доходов от замороженных российских активов.
В дипломатической миссии считают это действие «возведенным в ранг государственной политики воровством». Заявление было сделано после того, как страны G7 согласовали передачу средств киевскому режиму.
В диппредставительстве также отметили, что доминирующая позиция США и их союзников вызывает широкое недовольство на мировой арене. В качестве примера приводятся итоги саммита БРИКС в Казани, на котором обсуждалась необходимость создания независимой финансовой системы, защищенной от внешних вмешательств.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять меры в ответ на конфискацию своих активов в Европе, и подчеркнул, что использование доходов от них — это чистое воровство.
Читайте также:
Politico: Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат
Глава Пентагона Ллойд Остин: конфликт на Украине завершится переговорами
ЕС раскрыл срок погашения кредита Украине за счет замороженных российских активов
«Решение передать 20 миллиардов долларов Украине за счет доходов от заблокированных российских суверенных активов — это воровство, очевидное даже для обывателя», — заявили в российском посольстве, передает ТАСС.
В диппредставительстве также отметили, что доминирующая позиция США и их союзников вызывает широкое недовольство на мировой арене. В качестве примера приводятся итоги саммита БРИКС в Казани, на котором обсуждалась необходимость создания независимой финансовой системы, защищенной от внешних вмешательств.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять меры в ответ на конфискацию своих активов в Европе, и подчеркнул, что использование доходов от них — это чистое воровство.
Читайте также:
Politico: Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат
Глава Пентагона Ллойд Остин: конфликт на Украине завершится переговорами
ЕС раскрыл срок погашения кредита Украине за счет замороженных российских активов
Елена Перлова