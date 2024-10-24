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Посольство РФ в США назвало передачу доходов от активов Москвы Киеву воровством

24 октября 2024, 04:33

Посольство России в США осудило решение Вашингтона передать Украине 20 миллиардов долларов, полученных за счет доходов от замороженных российских активов.
В дипломатической миссии считают это действие «возведенным в ранг государственной политики воровством». Заявление было сделано после того, как страны G7 согласовали передачу средств киевскому режиму.

«Решение передать 20 миллиардов долларов Украине за счет доходов от заблокированных российских суверенных активов — это воровство, очевидное даже для обывателя», — заявили в российском посольстве, передает ТАСС.


В диппредставительстве также отметили, что доминирующая позиция США и их союзников вызывает широкое недовольство на мировой арене. В качестве примера приводятся итоги саммита БРИКС в Казани, на котором обсуждалась необходимость создания независимой финансовой системы, защищенной от внешних вмешательств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять меры в ответ на конфискацию своих активов в Европе, и подчеркнул, что использование доходов от них — это чистое воровство.

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Пакистан стремится вступить в БРИКС в ближайшее время
24 октября 2024, 04:22

Фото: istock/:zubair abbasi

Пакистан выразил желание присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем. Об этом сообщил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан, отметив высокий оптимизм относительно перспективы вступления.
«Пакистан обратился с просьбой о включении в БРИКС и полон надежд на положительный исход. Я уверен, что в ближайшее время мы станем частью этого объединения», — заявил Афзаль Хан в интервью РИА Новости.
БРИКС, основанное в 2006 году, представляет собой международное объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года в состав организации вошли Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Россия, председательствующая в БРИКС в 2024 году, направила свою работу на укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение справедливого глобального развития. С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит лидеров стран БРИКС, на котором обсуждаются ключевые вопросы мирового порядка и экономического сотрудничества.

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Литва расторгла соглашение с РФ о торговом судоходстве, действовавшее 30 лет
24 октября 2024, 04:10

Фото: istock/diegograndi

Правительство Литвы одобрило решение о расторжении соглашения о торговом судоходстве с Россией, которое действовало более 30 лет.
Этот договор, подписанный в 1993 году и вступивший в силу годом позже, регулировал условия торгового мореплавания между двумя странами.

Документ был направлен на содействие свободе судоходства и обеспечивал правовые привилегии для экипажей и грузов. В частности, договор предусматривал льготы в случае кораблекрушения или бедствия, включая освобождение спасенных вещей от таможенных пошлин. Моряки также могли временно находиться в портовых городах без виз, переходить на другие суда или получать медицинскую помощь в другой стране.

По заявлению литовского правительства, расторжение соглашения связано с тем, что торгово-экономическое сотрудничество с Россией практически прекратилось и возобновление его в текущих условиях невозможно.

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Politico: Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат
24 октября 2024, 03:58

Администрация президента США Джо Байдена выражает сомнения в том, что европейские страны поддержат вступление Украины в НАТО в ближайшее время.
По информации издания Politico, ключевую роль в принятии решения будут играть реформы, которые Украине необходимо провести, в частности, по борьбе с коррупцией.

«Байден сыграл значительную роль в укреплении и расширении НАТО, и, хотя США остаются главным донором военной помощи Украине, администрация президента не верит, что большинство европейских стран поддержат быстрый прием Украины в альянс», — сообщил высокопоставленный американский чиновник.
Также отмечается, что любые предложения со стороны НАТО будут связаны с реформами в Украине. В Белом доме не удивлены попыткам президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на членов альянса, чтобы ускорить процесс вступления Украины в НАТО до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Издание подчеркивает, что победа Дональда Трампа может привести к резкому сокращению поддержки Киева.

Ранее, в середине октября, словацкий евродепутат Любош Блаха заявил, что вступление Украины в НАТО будет «самоубийством», а премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал блокировать этот процесс.

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Al Mayadeen: Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении
24 октября 2024, 03:54

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для своей армии, даже в критических ситуациях. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
В материале утверждается, что украинские военные не получали приказа об отходе даже в условиях окружения или при необходимости удержания разрушенных объектов. Один из примеров – ситуация в Угледаре. По данным издания, несмотря на явную угрозу для украинских подразделений, Киев не предпринял шагов для их отступления, что привело к неразумным потерям.

Автор статьи акцентирует внимание на том, что для Зеленского важнее сохранить контроль над зданиями и даже руинами, чем уберечь жизни солдат. В статье утверждается, что это не первый случай, когда приказы о своевременном отходе не отдавались.

Напомним, что 3 октября Минобороны России заявило об освобождении Угледара. Российские войска, проведя обходной маневр и атакуя с флангов, окружили город, взяв в плен более 40 украинских солдат.

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Лукашенко высмеял заявление Зеленского о завершении конфликта в 2025 году
24 октября 2024, 02:43

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией может завершиться в 2025 году.
По словам Александра Лукашенко, подобные высказывания являются лишь желанием Зеленского, не основанным на реальных обстоятельствах.

«Вылезти из бункера и ляпнуть что-то, не ориентируясь в реальности, — это легко. Он [Зеленский] вылазит и говорит что-то. Пусть хотя бы с ближайшими людьми посоветуется», — отметил Лукашенко, комментируя прогноз Зеленского о сроках окончания специальной военной операции (СВО). Его слова приводит агентство БЕЛТА.
Лукашенко добавил, что, по мнению специалистов, конфликт в 2024 году завершён не будет, и высказывания Зеленского он назвал несерьезными. Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году, если его «план победы» будет реализован.

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Глава Пентагона Ллойд Остин: конфликт на Украине завершится переговорами
24 октября 2024, 01:23

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт неизбежно завершится переговорами.
В ходе общения с журналистами в Риме после встречи с папой Римским Франциском, Остин подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат оказывать поддержку Украине, пока украинская сторона не решит, когда наступит время для переговоров.

«Этот конфликт завершится переговорами в какой-то момент», — отметил глава Пентагона, добавив, что Святой Престол обеспокоен гуманитарными последствиями как на Украине, так и на Ближнем Востоке, и разделяет стремление к прекращению огня.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию, предложив прекратить огонь после вывода украинских войск с новых российских регионов и выполнения ряда условий, таких как отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус Украины. Однако после обострения ситуации, Москва временно отказалась от переговоров с Киевом.

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ЕС раскрыл срок погашения кредита Украине за счет замороженных российских активов
24 октября 2024, 01:01

Европейский Союз предоставит Украине кредит с погашением за счет доходов от замороженных российских активов на срок до 45 лет, как говорится в заявлении Совета ЕС. Ожидается, что кредит будет доступен до конца 2024 года.
Согласно новому механизму, 95% доходов от замороженных российских суверенных активов, хранящихся в центральных депозитариях ЕС, будут направлены в бюджет Евросоюза для погашения кредита, а оставшиеся 5% пойдут в Европейский фонд мира. Заимствования ЕС для этих средств будут гарантированы бюджетом союза.

Киев также обязуется выполнить ранее представленные реформы в рамках этого кредита.

Ранее сообщалось, что Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил новый юридический статус для украинских беженцев. Линднер выдвинул эту инициативу с целью снижения затрат на гражданские пособия и привлечения на рынок труда больше получателей социальных пособий. По словам министра, украинским беженцам не придется проходить процедуру предоставления убежища, но при этом они не будут автоматически получать гражданское пособие.

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Песков раскрыл, что на самом деле обсуждалось на саммите БРИКС в Казани
Песков: украинский кризис не является центральной темой саммита БРИКС в Казани
24 октября 2024, 00:42

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский кризис не занимает центральное место в повестке саммита БРИКС, проходящего в Казани.
По его словам, эта тема была затронута в Казанской декларации стран БРИКС ровно настолько, насколько это необходимо.

«Это не центральный вопрос БРИКС. Да, он важен для российской повестки, но далеко не является главным для БРИКС», — подчеркнул Песков в комментарии для радиостанции «Маяк».
Он отметил, что украинская тематика была отражена в декларации исключительно в контексте национальных позиций стран объединения.

В итоговой Казанской декларации «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» страны БРИКС напомнили о своих национальных подходах к ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что индийский премьер Нарендра Моди покинул саммит БРИКС в Казани, ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Предположительно, политики поговорят о военно-техническом сотрудничестве. В частности, Индия особо интересуется сферой безопасности в море, сказано в публикации. Уточняется, что Моди отправится в Германию на три дня.

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В Польше разрешили провести ранее запрещенный марш националистов в Варшаве
23 октября 2024, 22:31

Фото: iStock/Wirestock

В Польше мэрия Варшавы разрешила провести ранее запрещенный судом марш ежегодный марш националистов. Об этом сообщил один из организаторов Бартош Малевский в соцсети Х. По его словам, марш пройдет от площади Романа Дмовского до Национального стадиона.
Марш независимости проходил в Варшаве ежегодно в День независимости Польши — 11 ноября. В прошлые годы он часто перерастал в столкновения с полицией, на мероприятии в разное время сжигали флаг Германии, топтали флаг Украины, поджигали будку у посольства России и забрасывали дипмиссию петардами.
«Очень хорошие новости. Марш Независимости пройдет по улицам Варшавы в качестве законного собрания по существующему маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона», — написал Малевский.
Пресс-служба мэрии Варшавы подтвердила разрешение провести марш, объяснив, что уведомление было подано в правильном виде, потому мероприятие зарегистрировали, как и любое другое собрание.

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