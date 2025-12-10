NYT: ЕС не имеет стратегии по завершению конфликта на Украине
Европейский союз, оказавшийся на вторых ролях в процессе урегулирования конфликта на Украине, пока не выработал чёткой стратегии по завершению войны. Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, Брюссель сталкивается с рядом трудностей: бюджетными ограничениями, падением общественного доверия, давлением крайне правых партий и необходимостью обеспечения безопасности стран-членов ЕС. Кроме того, Европу ставит в сложное положение отношение США, в частности пренебрежительное описание ЕС как «разлагающейся» Европы американским лидером Дональдом Трампом.
По мнению экспертов, европейским лидерам предстоит убедить граждан в необходимости дополнительных военных расходов, расширения армий и новых форм призыва, чтобы поддержка Киева была устойчивой и эффективной.
