Politico пишет о нарушении «золотого правила» ЕС из-за активов России
Европейский союз (ЕС) намеревается продлить запланированный на 18 декабря саммит, посвященный использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом 10 декабря сообщила газета Politico.
По информации издания, это является редким исключением из правила председателя Евросовета Антониу Кошты, согласно которому хороший саммит должен длиться всего один день. Перед заседанием запланировали три дополнительных встречи послов стран ЕС, которые будут работать «сверхурочно», чтобы убедить Бельгию поддержать план по использованию российских активов.
10 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны стремятся забрать валютные резервы России из-за нехватки средств для продолжения конфликта на Украине.
Дипломат упоминал европейскую «идеологическую заряженность» в контексте нынешних событий.
