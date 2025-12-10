Послы ЕС одобрили план отказа от закупок российского газа
План полного отказа от закупок природного газа из России к 2027 году получил одобрение послов стран Евросоюза.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представительство председательствующей в ЕС Дании, этот шаг стал одним из последних препятствий на пути к принятию запрета в качестве закона.
Согласно предложению, поставки сжиженного природного газа (СПГ) должны прекратиться через два года, а трубопроводный газ — к сентябрю 2027 года.
Парламент ЕС планирует проголосовать за инициативу на следующей неделе, а официальное одобрение ожидается в начале следующего года. В руководстве ЕС считают, что сопротивление Венгрии и Словакии не повлияет на принятие запрета большинством голосов.
3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ ЕС от российского газа приведет к потере экономического потенциала.
