Послы ЕС одобрили план отказа от закупок российского газа

10 декабря 2025, 14:28

Reuters: Послы ЕС одобрили план отказа от закупок газа из РФ к концу 2027 года

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

План полного отказа от закупок природного газа из России к 2027 году получил одобрение послов стран Евросоюза.