Стало известно о компромате у Трампа на Зеленского и его жену
У президента США Дональда Трампа есть компромат на Владимира Зеленского и его жену Елену. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
По его словам, которые приводит aif.ru, Вашингтон может обнародовать материалы НАБУ, чтобы оказать давление на Зеленского.
«Вероятно, с целью нарастить давление на Зеленского, в Вашингтоне дадут команду опубликовать материалы расследования НАБУ. Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена», — сказал собеседник издания.Он также отметил, что в этих схемах, помимо Зеленского и его жены, может быть замешано близкое к ним окружение. Экс-парламентарий предположил, что на время мирных переговоров Вашингтон дал обязательство «не давать отмашку» по расследованию НАБУ.