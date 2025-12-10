Стало известно о компромате у Трампа на Зеленского и его жену

10 декабря 2025, 15:05

Экс-депутат Рады Царев: Трамп имеет компромат на Зеленского и его жену

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

У президента США Дональда Трампа есть компромат на Владимира Зеленского и его жену Елену. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.





По его словам, которые приводит aif.ru, Вашингтон может обнародовать материалы НАБУ, чтобы оказать давление на Зеленского.

«Вероятно, с целью нарастить давление на Зеленского, в Вашингтоне дадут команду опубликовать материалы расследования НАБУ. Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена», — сказал собеседник издания.