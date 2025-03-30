NYT: Генералы ВСУ ездили с тайной миссией в военный штаб США в Германии

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Весной 2022 года два украинских генерала под дипломатическим прикрытием отправились в Германию. Они тайно прибыли в Висбаден и посетили штаб-квартиру войск США, дислоцированных в Европе и Африке.
Об этом пишут журналисты издания The New York Times со ссылкой на данные, полученные в ходе собственного расследования. В публикации называется имя одного из украинских военачальников — генерал-лейтенант Михаил Забродский. Целью их визита в американский штаб было обсуждение роли США в операциях ВСУ.
Авторы материала отмечают, что эта поездка и совместное обсуждение роли американцев в украинских операциях против России должны были стать «одним из самых тщательно охраняемых секретов». Больше всего киевские власти опасались, что российский президент Владимир Путин узнает о поездке и посчитает ее переходом за обозначенные им «красные линии».
В расследовании указано, что украинские военачальники встретились с генералом НАТО Донахью, который имеет колоссальный опыт военных действий во многих «горячих» точках мира. Генерал пообещал быть искренним с коллегами, но в ответ потребовал от них аналогичных действий. Стороны договорились о партнерских отношениях и передаче разведывательной информации о российских войсках. С этой целью была создана специальная группа Dragon.
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Авторы материала отмечают, что эта поездка и совместное обсуждение роли американцев в украинских операциях против России должны были стать «одним из самых тщательно охраняемых секретов». Больше всего киевские власти опасались, что российский президент Владимир Путин узнает о поездке и посчитает ее переходом за обозначенные им «красные линии».
В расследовании указано, что украинские военачальники встретились с генералом НАТО Донахью, который имеет колоссальный опыт военных действий во многих «горячих» точках мира. Генерал пообещал быть искренним с коллегами, но в ответ потребовал от них аналогичных действий. Стороны договорились о партнерских отношениях и передаче разведывательной информации о российских войсках. С этой целью была создана специальная группа Dragon.
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Александр Бойцов