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Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в августе прошлого года проникли на территорию Курской области, имея на вооружении технику западных союзников, не поставив в известность Соединённые Штаты.
Об этом пишет американская газета The New York Times. Авторы публикации утверждают, что представители американского военного ведомства жаловались на украинское командование, которое скрывало от союзников свои как ближайшие, так и отдалённые планы. В частности, в Вашингтоне ничего не знали о готовящемся в августе 2024 года вторжении ВСУ в Курскую область.
Авторы статьи подчёркивают, что такими действиями были нарушены договоренности, заключенные между Украиной и США ранее. Одним из пунктов этих соглашений было то, что Киев не может использовать западное оружие на российской территории.
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«Для американцев это вторжение серьезно подорвало доверие к украинцам. И дело было не только в том, что они снова держали союзников в неведении — они тайно пересекли (...) границу, доставив технику, поставляемую союзниками, на территорию России», — отмечается в материале.
Авторы статьи подчёркивают, что такими действиями были нарушены договоренности, заключенные между Украиной и США ранее. Одним из пунктов этих соглашений было то, что Киев не может использовать западное оружие на российской территории.
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Александр Бойцов