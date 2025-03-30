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NYT: ВСУ тайно входили в Курскую область с западной техникой без ведома США

Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в августе прошлого года проникли на территорию Курской области, имея на вооружении технику западных союзников, не поставив в известность Соединённые Штаты.
Об этом пишет американская газета The New York Times. Авторы публикации утверждают, что представители американского военного ведомства жаловались на украинское командование, которое скрывало от союзников свои как ближайшие, так и отдалённые планы. В частности, в Вашингтоне ничего не знали о готовящемся в августе 2024 года вторжении ВСУ в Курскую область.

«Для американцев это вторжение серьезно подорвало доверие к украинцам. И дело было не только в том, что они снова держали союзников в неведении — они тайно пересекли (...) границу, доставив технику, поставляемую союзниками, на территорию России», — отмечается в материале.

Авторы статьи подчёркивают, что такими действиями были нарушены договоренности, заключенные между Украиной и США ранее. Одним из пунктов этих соглашений было то, что Киев не может использовать западное оружие на российской территории.

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#сша
#дело
#оружие
#всу
#киев
NYT: Генералы ВСУ ездили с тайной миссией в военный штаб США в Германии
30 марта 2025, 17:36

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Весной 2022 года два украинских генерала под дипломатическим прикрытием отправились в Германию. Они тайно прибыли в Висбаден и посетили штаб-квартиру войск США, дислоцированных в Европе и Африке.
Об этом пишут журналисты издания The New York Times со ссылкой на данные, полученные в ходе собственного расследования. В публикации называется имя одного из украинских военачальников — генерал-лейтенант Михаил Забродский. Целью их визита в американский штаб было обсуждение роли США в операциях ВСУ.

Авторы материала отмечают, что эта поездка и совместное обсуждение роли американцев в украинских операциях против России должны были стать «одним из самых тщательно охраняемых секретов». Больше всего киевские власти опасались, что российский президент Владимир Путин узнает о поездке и посчитает ее переходом за обозначенные им «красные линии».

В расследовании указано, что украинские военачальники встретились с генералом НАТО Донахью, который имеет колоссальный опыт военных действий во многих «горячих» точках мира. Генерал пообещал быть искренним с коллегами, но в ответ потребовал от них аналогичных действий. Стороны договорились о партнерских отношениях и передаче разведывательной информации о российских войсках. С этой целью была создана специальная группа Dragon.

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#сша
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#зеленский
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Трамп планирует новый разговор с Путиным, сообщает NBC
30 марта 2025, 17:30

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)

Президент США Дональд Трамп планирует в скором времени провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на главу Белого дома.
В публикации на сайте телеканала отмечается, что Трамп указал на планирующийся на этой неделе разговор «двух мужчин».

Напомним, что в Штатах отсчёт недели традиционно начинается с воскресенья.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что администрация Дональда Трампа намерена добиться контроля над экономикой Украины. Для этого Вашингтон настаивает на подписании соответствующего соглашения с Киевом.

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#дональд трамп
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#россия
#сша
#переговоры
#президент
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WP: В Европе склоняются к отправке на Украину только морских и воздушных сил
30 марта 2025, 14:23

Фото: istockphoto/DancingMan

Европейские страны теперь больше рассматривают возможность отправки на Украину воздушных и морских сил. Это связано с ограниченными возможностями развёртывания крупных воинских контингентов на территории страны.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух европейских дипломатов. По словам источников издания, акцент европейцев сместился в сторону воздушных и морских группировок, так как командующие сухопутными силами указывают на сложности, связанные с размещением большого количества войск.

«В то же время другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной или в Черном море», — отмечается в публикации.

Авторы материала пишут, что в ближайшее время европейские страны собираются отправить на Украину группу военных для определения необходимого количества военнослужащих для так называемых «сил обеспечения безопасности». Им также предстоит определить места их будущей дислокации.

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#украина
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«Не от большого ума»: Сенатор Джабаров прокомментировал заявление стран Балтии об угрозах
Сенатор Джабаров: Заявления стран Балтии об угрозах сделаны не от большого ума
30 марта 2025, 12:40

Владимир Джабаров (Фото: council.gov.ru)

Заявления глав оборонных ведомств прибалтийских республик об угрозах для их безопасности из-за прекращения огня на Украине сделаны не от большого ума. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он выразил удивление по поводу высказываний министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене о том, что перемирие на Украине якобы увеличит угрозу для их стран со стороны России.

«Нормальные люди могут сказать, что прекращение боевых действий — это опасно? Значит, надо воевать тогда постоянно?» — искренне недоумевал сенатор.

Он отметил, что, согласно извращённой логике глав министерств обороны стран Балтии, Европа должна находится в перманентном состоянии войны — тогда на континенте будет безопасно. Джабаров предположил, что прибалтийские государственные чиновники и политики окончательно потеряли чувство реальности, и поэтому «несут что попало, что в голову придёт», лишь бы украинский конфликт продолжался любой ценой.

«Я думаю, что на такие заявления даже не стоит обращать внимание. Это не от большого ума», — заключил зампред комитета СФ по международным делам.

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#прибалтика
#эстония
#литва
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FT: Страны Балтии увидели угрозу своей безопасности в прекращении огня на Украине
FT: Страны Балтии увидели угрозу своей безопасности в перемирии на Украине
30 марта 2025, 12:18

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Прибалтийские государства выступают против прекращения огня на Украине. Такую позицию они объясняют якобы существующей угрозой для их безопасности со стороны России.
Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на руководителей оборонных ведомств Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене.

«Мы все понимаем, что после прекращения огня Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы значительно и очень быстро возрастет», — сказал журналистам эстонский министр обороны.

Его коллега из Литвы Шакалене также заявляла представителям прессы, что Россия за время действия соглашения о перемирии якобы усилит свои Вооружённые силы.

Кроме того, главы министерств обороны выступили против переброски подразделений стран Североатлантического альянса на Украину, так как, по их словам, это ослабит восточные рубежи НАТО.

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#нато
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