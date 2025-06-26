NYT: Иран может нанести удар по США в случае эскалации
Иран угрожает США и Израилю ударами в случае нарушения перемирия
В случае нарушения Израилем режима прекращения огня Иран готов нанести удары по американским кораблям и военным базам, а также перекрыть Ормузский пролив, сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что Тегеран уверен в своей способности удержать позиции в случае новых атак со стороны США и Израиля. При этом внешняя политика Ирана не изменится, даже несмотря на угрозы возможных ударов.
NYT также пишет, что Иран более 10 лет готовился к прямому конфликту с США, что подтверждается расположением ядерного объекта в Фордо глубоко под землей.
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