США не располагают разведданными о вывозе Ираном обогащённого урана до ударов
США не располагают какими-либо данными разведки, указывающими на то, что Ирану удалось вывезти уран со своих ядерных объектов до того, как американские войска нанесли по ним удары. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
Официальный представитель администрации американского президента подчеркнула, что иранский обогащённый уран теперь погребён под обломками, благодаря успеху нанесённых ВВС и ВМС США ударов в субботу.
Напомним, что в ночь на 22 июня американские войска провели военную операцию под кодовым названием «Полуночный молот» против нескольких ядерных объектов в Иране. В их числе – завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Нетензе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. Есть сведения, что удары не уничтожили иранскую ядерную программу, а лишь замедлили её на несколько месяцев. После ударов президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, указал на полное уничтожение ядерных объектов Ирана.
Позднее американский лидер объявил, что Иран и Израиль готовы к полному прекращению огня. Перемирие вступило в силу 24 июня.
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