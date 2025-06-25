США не располагают разведданными о вывозе Ираном обогащённого урана до ударов

25 июня 2025, 21:57

Белый дом: у США нет данных о вывозе Ираном урана до ударов

Фото: iStock/Racide

США не располагают какими-либо данными разведки, указывающими на то, что Ирану удалось вывезти уран со своих ядерных объектов до того, как американские войска нанесли по ним удары. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.