Президент Ирана Раиси заявил, что кураторы и исполнители теракта будут наказаны

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Исполнители и кураторы теракта в иранском Кермане будут найдены и наказаны. Об этом сообщил президент страны Эбрахим Раиси.
Глава государства подчеркнул, что организаторов и исполнителей террористического акта выявят в ближайшее время. Они понесут наказание за свой жестокий поступок.
Ранее сообщалось, что в городе Кермане в Иране произошёл теракт. Неизвестные разместили взрывные устройства вблизи кладбища, на котором похоронен генерал Касем Сулеймани. 3 января, в годовщину со дня убийства военного, граждане шли почтить его память. В результате взрыва погибли 103 человека, 188 получили ранения различной степени тяжести.
Указом президента 4 января объявляется днём траура на всей территории Ирана.
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Ранее сообщалось, что в городе Кермане в Иране произошёл теракт. Неизвестные разместили взрывные устройства вблизи кладбища, на котором похоронен генерал Касем Сулеймани. 3 января, в годовщину со дня убийства военного, граждане шли почтить его память. В результате взрыва погибли 103 человека, 188 получили ранения различной степени тяжести.
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При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек
Число погибших в результате взрыва у могилы Сулеймани в Иране превысило 100
Анастасия Чинкова