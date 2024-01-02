При взрыве в Бейруте погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури

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Израильский беспилотник нанёс удар по району Южного Бейрута, где располагаются офисы радикальных группировок ХАМАС и «Хезболлах». Во время взрыва погиб заместитель руководителя политбюро палестинского движения Салех аль-Арури.
Кроме четырёх погибших в районе Аль-Мушарафия, где также находятся жилые дома членов руководства ХАМАС и «Хезболлах», несколько человек получили ранения. Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Сообщается, что глава офиса палестинского движения в Ливане Усама Хамдан при взрыве не пострадал.
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Александр Бойцов