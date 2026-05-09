Пушилин допустил распад НАТО после завершения конфликта в Иране

09 мая 2026, 06:21

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при ряде обстоятельств после завершения боевых действий блок НАТО прекратит свое существование. Свою точку зрения он изложил в беседе с ТАСС.





По его словам, сейчас видно, как внутри Североатлантического альянса разрастается кризис. При этом на нынешнем этапе, как считает политик, просто игнорировать происходящее или делать вид, что ничего не происходит, уже не получится.



«Какие-то изменения будут. Причем изменения достаточно серьезные, если вы говорите о развале этого блока, я бы не исключал», — высказался Пушилин.