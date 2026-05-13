Трамп назвал ключевую тему обсуждения на саммите в Китае

13 мая 2026, 01:35

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин намерен в первую очередь обсудить с китайским коллегой Си Цзиньпином вопросы экономического сотрудничества. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами в Белом доме.





Трамп назвал обе страны свердержавами и заявил о «колоссальном» взаимодействии с Китаем. По словам американского лидера, у него сложились хорошие отношения с председателем КНР.



«Я бы сказал, больше, нежели о чем-либо другом, мы будем говорить о торговле», — заявил Трамп журналистам.