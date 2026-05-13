Трамп назвал ключевую тему обсуждения на саммите в Китае
Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин намерен в первую очередь обсудить с китайским коллегой Си Цзиньпином вопросы экономического сотрудничества. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами в Белом доме.
Трамп назвал обе страны свердержавами и заявил о «колоссальном» взаимодействии с Китаем. По словам американского лидера, у него сложились хорошие отношения с председателем КНР.
«Я бы сказал, больше, нежели о чем-либо другом, мы будем говорить о торговле», — заявил Трамп журналистам.Визит американского лидера в Китай состоится 13–15 мая. Изначально поездку запланировали на период с 31 марта по 2 апреля, но ее пришлось перенести из‑за ситуации вокруг Ирана.