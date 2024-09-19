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NYT: Израиль долго готовил сложную операцию со взрывами устройств в Ливане

19 сентября 2024, 11:06
Фото: istockphoto/Dmitriy83

Фото: istockphoto/Dmitriy83

Израильская разведка долго и тщательно разрабатывала сложную операцию со взрывами коммуникационных устройств в Ливане. Заранее была создана подставная компания по производству средств связи со взрывчаткой.


Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. Арабские средства массовой информации также убеждены в причастности еврейского государства к серии взрывов устройств связи, принадлежащих членам военизированного движения «Хезболла». Сообщалось, что сотрудники израильской разведки «Моссад» сумели тайно разместить взрывчатое вещество около аккумуляторных батарей пяти тысяч пейджеров ещё до того, как они попали к «Хезболле» после нагревания батарей устройства гаджеты взрывались.

На следующий день после первой серии взрывов беспроводных устройств связи последовала вторая. Теперь начали взрываться рации, ноутбуки, мобильные телефоны и автомагнитолы. Жители Ливана также сообщали о взрывах в салонах сотовой связи, а также о детонации бытовых приборов в домах. Ливанские власти обратились в Совет Безопасности ООН с призывом созвать экстренное совещание из-за сложившейся ситуации.

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#ливан
NYT: Перед подрывом пейджеров Израиль отправил на них сообщения на арабском
19 сентября 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Перед подрывом пейджеров в Ливане израильские спецслужбы отправляли на них сообщения, сопровождаемые звуковым сигналом. Это выглядело так, будто сообщение поступило от высшего руководства шиитского движения «Хезболла».
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в разведке и обороне. После этого люди должны были поднести устройства к лицу, что увеличивало степень поражения. После этого, как указано в публикации, «Ливан погрузился в хаос». Больницы оказались переполнены, от взрывов страдали не только бойцы военизированного движения «Хезболла», но и мирные люди.

По сообщению министра здравоохранения Ливана Фираса Абъяда, в результате детонации беспроводных устройств связи ранения получили 12,8 тысячи человек, количество погибших выросло до 12. Ливанские власти возложили на Израиль ответственность за происшедшее и призвали Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией.

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В Жуковском выдали мандаты членам окружного Совета депутатов VIII созыва
19 сентября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Первое собрание Совета депутатов округа VIII созыва провели в Жуковском, народным избранникам выдали мандаты, кроме того, были выбраны председатель Совета и его заместители, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Заседание посетил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

«Желаю новому составу депутатского корпуса удачи, успешной и продуктивной работы на благо Жуковского и его жителей», — сказал он.
Председателем жуковского Совета депутатов избрали Юрия Прохорова. Его заместителем на постоянной основе стал Сергей Рязанов, а на непостоянной основе — Надир Мехтиев.

Выборы в окружной Совет депутатов проходили 6, 7 и 8 сентября. Из 25 депутатов Совета 15 представляют партию «Единая Россия», три — КПРФ, два — «Справедливую Россию», один — ЛДПР, один — партию «Новые люди» и трое являются самовыдвиженцами.

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#жуковский
#совет депутатов
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Константинов: Крым продолжит практику подсчёта ущерба от действий Киева
19 сентября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/VvoeVale

Крымский парламент нового созыва намерен продолжить практику подсчёта ущерба, нанесённого полуострову и его жителям в результате действий Украины. Об этом заявил глава законодательного органа республики Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что в Крыму сохранена рабочая группа, которая занимается фиксацией и оценкой ущерба, нанесённого полуострову в результате действий Киева. Более того, эта группа будет усилена дополнительными кадрами, добавил глава парламента.

По словам Константинова, конфликт рано или поздно закончится, и стороны сядут за стол переговоров. Тогда власти полуострова собираются предоставить юридически обоснованные претензии, в которых будет объективно отражён ущерб, нанесённый Украиной российскому региону. Это должно стать одной из основ переговорного процесса, заключил парламентарий.

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#киев
#переговоры
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НАТО готовит России неприятный сюрприз
НАТО создает форпост на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия
19 сентября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Блок НАТО хочет создать форпост на границе с Карелией и Мурманской областью, передает РИА Новости. В статье сказано, что финская сторона долго извлекала выгоду из того, что ее территория считалась так называемой буферной зоной между Североатлантическим альянсом и Россией. В апреле прошлого года финны стали участниками НАТО, а после подписали договор с США о сотрудничестве в оборонной сфере.
«Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах», — сказано в публикации.
Журналисты отметили, что в августе руководители альянса решили разместить в Финляндской республике, а именно, в Миккели, расположенном в сотне километров от границы с РФ, бронетанковую бригаду до пяти тысяч человек.

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#россия
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#новости
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США обвинили хакеров из Ирана в похищении документов штаба Дональда Трампа
Спецслужбы США: хакеры из Ирана похитили и рассылали документацию штаба Трампа
19 сентября 2024, 10:30

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Американские разведчики считают, что хакеры из Ирана выкрали внутренние штабные документы избирательного штаба кандидата на пост президента США Дональда Трампа, разослав их тем, кто связан с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом.
«В конце июня и начале июля иранские злоумышленники, орудующие в киберпространстве, рассылали электронные письма лицам, связанным с предвыборным штабом президента Байдена. Данные письма содержали выдержки из электронной документации, похищенной у предвыборного штаба Трампа», — говорится в заявлении.
По мнению спецслужб США, отсутствуют какие-либо свидетельства того, что получатели как-то ответили на письма. При этом подчеркивается, что хакеры с июня продолжают пытаться «рассылать американским СМИ» документы, связанные с избирательным штабом республиканца.

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#мир
#сша
#дональд трамп
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Путин поручил перенести грузовой терминал из центра Сергиева Посада
19 сентября 2024, 10:11

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал поручение руководству ПАО «Российские железные дороги» и правительству Московской области проработать вопрос о переносе грузового терминала из исторической части подмосковного Сергиева Посада.
Соответствующий перечень поручений по итогам поездки главы государства в Подмосковье опубликован на сайте Кремля. В документе указано, что вопрос о переносе терминала, расположенного на железнодорожной станции, должен быть учтён правительством Подмосковья и руководством РЖД в рамках реализации в 2024 - 2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад.

Ответственность за выполнение поручения президента возложена на генерального директора ПАО «РЖД» Олега Белозёрова и губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Доклад о подготовленных мерах по переносу терминала следует предоставить до 1 ноября 2024 года. Далее о ходе работ нужно будет докладывать каждые полгода.

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#андрей воробьёв
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МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили
19 сентября 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В России будет создан реестр иностранцев, пребывающих в стране нелегально. Попавшие в список мигранты не смогут пользоваться рядом государственных услуг.
Как сообщил в разговоре с изданием «Коммерсант» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, нелегалы, попавшие в реестр, не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться услугами банков, заключать и расторгать брак, регистрировать собственность, оформлять детей в школы и детские сады.

Заместитель министра также назвал главные задачи в рамках реализации этого проекта. Главной из них является налаживание межведомственного электронного взаимодействия организаций, которые предоставляют указанные услуги. По словам Горового, МВД надеется в этом вопросе на помощь министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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#собственность
#мигранты
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Фирма Icom: Взорвавшиеся в Ливане рации сняты с производства 10 лет назад
19 сентября 2024, 09:37

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Рации, массово взорвавшиеся в Ливане, были сняты с производства ещё десять лет назад. Об этом сообщила японская компания-производитель Icom.
В фирме также отметили отсутствие голограмм на приборах связи, что может свидетельствовать о подделках, говорится в релизе, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что портативные рации модели IC-V82 производились фирмой Icom и отправлялись на экспорт, в том числе на Ближний Восток, с 2004 по 2014 год. С тех пор рации более не отгружались и их производство было прекращено.

В компании также подчеркнули, что рации собирались исключительно в Японии, за границей производства не было. Сборка производилась на заводе в Вакаяме с соблюдением всех регламентных требований и под строгим контролем. Никаких посторонних деталей не использовалось, добавили в Icom.

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#япония
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Путин поблагодарил избирателей в приграничных районах за мужество и сплочённость
19 сентября 2024, 09:09

Фото: сайт Кремля

Жители приграничных районов в настоящее время живут в очень непростых условиях, постоянно подвергаясь опасности. Тем не менее, они пришли на избирательные участки и сделали свой выбор, несмотря на давление извне, провокации и террористические атаки.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на встрече по видеосвязи с вновь избранными главами регионов и теми, кто переизбрался на новый срок. Глава государства поблагодарил жителей приграничья, отметив, что они показали пример настоящей смелости, сплочённости и консолидации. Он также отметил, что мужество и сила духа этих людей не могут не вызвать уважение.

Также президент призвал региональные власти в приграничных районах внимательно относиться к нуждам и потребностям граждан. Все возникающие вопросы и проблемы должны решаться быстро, без проволочек и ненужного формализма, подчеркнул Владимир Путин.

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