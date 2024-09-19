NYT: Израиль долго готовил сложную операцию со взрывами устройств в Ливане

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Израильская разведка долго и тщательно разрабатывала сложную операцию со взрывами коммуникационных устройств в Ливане. Заранее была создана подставная компания по производству средств связи со взрывчаткой.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. Арабские средства массовой информации также убеждены в причастности еврейского государства к серии взрывов устройств связи, принадлежащих членам военизированного движения «Хезболла». Сообщалось, что сотрудники израильской разведки «Моссад» сумели тайно разместить взрывчатое вещество около аккумуляторных батарей пяти тысяч пейджеров ещё до того, как они попали к «Хезболле» после нагревания батарей устройства гаджеты взрывались.
На следующий день после первой серии взрывов беспроводных устройств связи последовала вторая. Теперь начали взрываться рации, ноутбуки, мобильные телефоны и автомагнитолы. Жители Ливана также сообщали о взрывах в салонах сотовой связи, а также о детонации бытовых приборов в домах. Ливанские власти обратились в Совет Безопасности ООН с призывом созвать экстренное совещание из-за сложившейся ситуации.
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Александр Бойцов