NYT: Канада построит нефтепровод в Азию ради снижения зависимости от США
Канада намерена возвести нефтепровод, ориентированный на азиатский рынок. Это часть стратегии страны по уменьшению зависимости от США, передаёт The New York Times.
Общий объём планируемых инвестиций в энергетическую инфраструктуру достигает 105 миллиардов долларов. Ключевым элементом проекта станет трубопровод, который протянут из провинции Альберта в Британскую Колумбию: он позволит наладить поставки сырья в страны Азии и открыть дополнительные возможности для международного партнёрства.
В рамках программы также предусмотрено возведение ряда терминалов для сжиженного природного газа (СПГ). Параллельно планируется модернизация уже имеющейся инфраструктуры. Речь идёт о расширении глубоководного порта Принс-Руперт в Британской Колумбии, а также увеличении мощностей порта Ванкувера.
Премьер-министр Канады Марк Карни ранее подчёркивал, что реализация проекта поможет стране укрепить позиции и стать «энергетической сверхдержавой». При этом критики отмечают, что такие планы могут противоречить национальным климатическим целям.
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