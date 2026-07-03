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NYT: Канада построит нефтепровод в Азию ради снижения зависимости от США

Фото: istockphoto/kodda

Канада намерена возвести нефтепровод, ориентированный на азиатский рынок. Это часть стратегии страны по уменьшению зависимости от США, передаёт The New York Times.



Общий объём планируемых инвестиций в энергетическую инфраструктуру достигает 105 миллиардов долларов. Ключевым элементом проекта станет трубопровод, который протянут из провинции Альберта в Британскую Колумбию: он позволит наладить поставки сырья в страны Азии и открыть дополнительные возможности для международного партнёрства.

В рамках программы также предусмотрено возведение ряда терминалов для сжиженного природного газа (СПГ). Параллельно планируется модернизация уже имеющейся инфраструктуры. Речь идёт о расширении глубоководного порта Принс-Руперт в Британской Колумбии, а также увеличении мощностей порта Ванкувера.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее подчёркивал, что реализация проекта поможет стране укрепить позиции и стать «энергетической сверхдержавой». При этом критики отмечают, что такие планы могут противоречить национальным климатическим целям.

Александр Огарёв

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