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Колл-центры мошенников на Украине «крышует» СБУ

Мирошник: колл-центры мошенников на Украине защищает СБУ
Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Мошеннические колл-центры на Украине находятся под протекцией СБУ. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.



По его словам, без поддержки со стороны спецслужб, в частности СБУ, функционирование такого бизнеса в столь больших масштабах было бы невозможно.

Мирошник заявил, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев также связан с этой деятельностью. Напомним, олигарх недавно пострадал при взрыве в Монако, который, по предварительной информации, изначально планировался как покушение на него.

Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что инцидент не квалифицируется как теракт.

Александр Огарёв

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