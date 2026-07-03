Колл-центры мошенников на Украине «крышует» СБУ
Мошеннические колл-центры на Украине находятся под протекцией СБУ. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, без поддержки со стороны спецслужб, в частности СБУ, функционирование такого бизнеса в столь больших масштабах было бы невозможно.
Мирошник заявил, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев также связан с этой деятельностью. Напомним, олигарх недавно пострадал при взрыве в Монако, который, по предварительной информации, изначально планировался как покушение на него.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что инцидент не квалифицируется как теракт.
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