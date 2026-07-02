Британских депутатов напугала «российская пропаганда» в мультике «Маша и Медведь»
В Великобритании набирает обороты очередной резонансный спор, связанный с российским анимационным сериалом. Речь идёт о популярной картине «Маша и Медведь».
Как утверждает The Guardian, сразу 50 депутатов Палаты общин официально потребовали от кабинета министров заново оценить допустимость трансляции мультфильма в стране. Напомним, кинокомпания Netflix недавно получила права на трансляцию двух новых сезонов проекта.
Парламентарии считают, что история о девочке и её медведе может служить инструментом «российской мягкой силы». В частности, недовольство вызвали отдельные визуальные образы: в одной серии Маша носит головной убор, похожий на шлем танкиста советской эпохи, в другой — фуражку, напоминающую форму советских пограничников.
Автором инициативы стал представитель Либерально‑демократической партии Том Гордон. В своём письме он также учёл позицию Киева, который характеризовал мультфильм как средство пропаганды.
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