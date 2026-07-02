Британских депутатов напугала «российская пропаганда» в мультике «Маша и Медведь»

02 июля 2026, 23:32

Британские депутаты призвали запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Фото: istockphoto/nevenmn

В Великобритании набирает обороты очередной резонансный спор, связанный с российским анимационным сериалом. Речь идёт о популярной картине «Маша и Медведь».