Мальчик из Канады умер от бешенства из-за контакта с летучей мышью
В канадской провинции Онтарио скончался 11‑летний мальчик. Причиной смерти стало бешенство, заражение которым произошло после контакта с летучей мышью, пишет The Guardian.
Трагедия случилась, когда ребёнок вместе с семьёй находился дома. Проснувшись, мальчик обнаружил на себе летучую мышь. Отец быстро схватил животное и выпустил его на улицу.
Родители не увидели на лице сына ни укусов, ни царапин и потому не стали вызывать врачей. Спустя 19 дней у мальчика возник отёк на правой стороне лица, и только тогда семья обратилась в больницу.
Состояние ребёнка стремительно ухудшалось: уже на следующее утро его перевели в отделение интенсивной терапии. Обследование с помощью МРТ показало поражения ствола мозга, а лабораторные анализы подтвердили диагноз — бешенство. Из-за запущенной стадии заболевания спасти ребёнка не удалось.
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