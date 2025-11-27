NYT: Мерц узнал о плане США по Украине из новостей

27 ноября 2025, 14:53

Фото: iStock/Ruma Aktar

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые услышал о плане урегулирования конфликта на Украине из заголовков СМИ. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на официальных лиц.