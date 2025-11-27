NYT: Мерц узнал о плане США по Украине из новостей
Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые услышал о плане урегулирования конфликта на Украине из заголовков СМИ. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на официальных лиц.
По информации издания, команда Мерца была вынуждена несколько раз связываться с американской стороной, чтобы организовать звонок с президентом США Дональдом Трампом для разъяснений. Многие главы европейских МИД узнали о плане впервые в ходе обсуждений Судана и Украины, и они пытались получить детали от украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, который также не имел полной информации.
Ситуация демонстрирует проблемы коммуникации между США и союзниками по Европе по ключевым вопросам внешней политики. Газета отмечает, что отсутствие прозрачности вызвало замешательство и давление на дипломатов для получения уточняющей информации.
