Россия закроет польское генконсульство в Иркутске из-за действий Варшавы
Россия с 30 декабря 2025 года прекращает работу генерального консульства Польши в Иркутске. Об этом сообщили в МИД РФ.
Варшава ранее потребовала закрыть единственное оставшееся генконсульство РФ в Польше до 23 декабря. Как заявил зампремьер Радослав Сикорский, это является реакцией на предполагаемую диверсию на железной дороге. Тогда была повреждена линия, ведущая к пограничному переходу Дорохуск — Ягодин на границе с Украиной.
Москва назвала действия Польши недружественными и подчеркнула, что российская сторона будет реагировать зеркально. Решение закрыть консульство в Иркутске стало очередным шагом в ухудшении дипломатических отношений между странами.
