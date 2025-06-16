Зеленский рассказал, о чем попросит Трампа на саммите G7

16 июня 2025, 18:42

Зеленский попросит Трампа о новом пакете вооружений для Украины

Владимир Зеленский

Новый пакет вооружений для Украины попросит Владимир Зеленский у президента США Дональда Трампа на саммите «Большой семерки». Об этом украинский политик заявил в рамках пресс-конференции с австрийским лидером Александером Ван дер Белленом в Вене.







«Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность», — произнес глава киевского режима.

