Зеленский рассказал, о чем попросит Трампа на саммите G7
Зеленский попросит Трампа о новом пакете вооружений для Украины
Новый пакет вооружений для Украины попросит Владимир Зеленский у президента США Дональда Трампа на саммите «Большой семерки». Об этом украинский политик заявил в рамках пресс-конференции с австрийским лидером Александером Ван дер Белленом в Вене.
«Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США. Сегодня мы говорим о поддержке, которая была согласована с прошлых лет, мы не говорим с Америкой про новую помощь. Что я и буду обсуждать с Трампом относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. Рассчитываю, что будет такая возможность», — произнес глава киевского режима.По разным оценкам, Зеленский должен США примерно 350 миллиардов долларов. Республиканцы не раз критиковали администрацию бывшего американского президента Джо Байдена за растрату бюджетных средств для помощи Киеву. Дональд Трамп отмечал, что Европа в отличие от США давала Украине кредитные средства, а значит, сможет их вернуть.