Зеленский: внеблоковый статус Украины закончился в 2014 году
Внеблоковый статус Украины закончился в 2014 году, сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Об этом пишут украинские СМИ.
«Понятно, чем все это закончилось», — отметил предводитель киевского режима.
Зеленский добавил, что на саммите G7 снова будет просить у лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа пакет вооружений для украинской армии. Примечательно, что Владимир Зеленский должен Вашингтону около 350 млрд долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.