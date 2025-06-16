16 июня 2025, 20:00

Владимир Зеленский

Внеблоковый статус Украины закончился в 2014 году, сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Об этом пишут украинские СМИ.







«Понятно, чем все это закончилось», — отметил предводитель киевского режима.