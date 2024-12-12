WSJ: Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году

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К 2035 году в Китае может произойти экономический и демографический кризис. Об этом написали The Wall Street Journal.
В своих предположениях газета отталкивается от ситуации в городе Фушунь. Город столкнулся с нехваткой молодежи и растущим числом пожилого населения. При этом раньше Фушунь являлся лидером по показателю государственных инвестиций. В определенное время на город приходилось 50% добычи нефти в Китае и 10% добычи угля.
Сейчас уровень рождаемости на одну жительницу города Фушунь равен 0,7. Чтобы добиться стабильного поддержания численности населения, этот показатель должен составлять 2,1.
Такое явление в газете связывают с государственной политикой КНР «одна семья — один ребенок» и отказ Китая от угля. По итогу, в Фушунь численность населения стала сокращаться еще в 2022 году. Если никаких изменений не будет, то данная ситуация может наблюдаться по всему Китаю к 2035 году.
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Сейчас уровень рождаемости на одну жительницу города Фушунь равен 0,7. Чтобы добиться стабильного поддержания численности населения, этот показатель должен составлять 2,1.
Такое явление в газете связывают с государственной политикой КНР «одна семья — один ребенок» и отказ Китая от угля. По итогу, в Фушунь численность населения стала сокращаться еще в 2022 году. Если никаких изменений не будет, то данная ситуация может наблюдаться по всему Китаю к 2035 году.
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Иван Мусатов