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WSJ: Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году

Фото: iStock/Fotonen

Фото: iStock/Fotonen

К 2035 году в Китае может произойти экономический и демографический кризис. Об этом написали The Wall Street Journal.
В своих предположениях газета отталкивается от ситуации в городе Фушунь. Город столкнулся с нехваткой молодежи и растущим числом пожилого населения. При этом раньше Фушунь являлся лидером по показателю государственных инвестиций. В определенное время на город приходилось 50% добычи нефти в Китае и 10% добычи угля.

Сейчас уровень рождаемости на одну жительницу города Фушунь равен 0,7. Чтобы добиться стабильного поддержания численности населения, этот показатель должен составлять 2,1.



Такое явление в газете связывают с государственной политикой КНР «одна семья — один ребенок» и отказ Китая от угля. По итогу, в Фушунь численность населения стала сокращаться еще в 2022 году. Если никаких изменений не будет, то данная ситуация может наблюдаться по всему Китаю к 2035 году.

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#китай
#кризис
#демография
«Известия»: ОБСЕ начнут курировать Украину для вступления в ЕС и НАТО
12 декабря 2024, 05:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш начнет курировать Киев для вступления страны в Евросоюз и НАТО. Этим он поделился с «Известиями».
«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — заявил Мареш.

В издании отмечают, что такие действия союзников Киева не соответствуют принципу консенсуса, главенствующему в ОБСЕ и ведут к политизации всей структуры. При этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что Мареша на эту должность никто не назначал.

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#ес
#нато
#украина
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Президент Южной Кореи заявил, что готов к процедуре импичмента
12 декабря 2024, 05:01

Юн Сок Ель (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что готов к процедуре импичмента и расследованию против него. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к гражданам страны.
«Я с честью пройду через импичмент или расследование», — сказал Юн Сок Ель.

«Радио 1» сообщало, что президент Южной Кореи ввел военное положение в стране, после чего извинился за свой поступок. Свои действия он объяснил намерением оппозиции совершить государственный переворот в пользу КНДР.

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#южная корея
#импичмент
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Украинцы нашли способ обойти ограничения на трату тысячи гривен от Зеленского
12 декабря 2024, 03:28

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Украинские граждане нашли решение по обходу ограничения на трату тысячи гривет, выделенных для населения Владимиром Зеленским. Об этом рассказал директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.
«К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть «особо умные» украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», — пояснил Авраменко в своей публикации на Facebook*.

Как объясняет издание «Страна.ua», граждане обналичивали выделенные деньги с помощью оплаты мобильного. После подтверждения перевода украинцы оформляли возврат средств на карту.

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#деньги
#украина
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Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина
12 декабря 2024, 03:01

Си Цзиньпин (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказали в CBS News.
«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце», — передает телеканал, ссылаясь на источники.

Церемония инаугурации состоится 20 января. Также на мероприятие может приехать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что Дональд Трамп впервые стал президентом США в 2016 году. Спустя восемь лет он снова заступит на пост главы государства.

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#сша
#дональд трамп
#китай
#си цзиньпин
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МАГАТЭ проведет экстренное заседание после запроса Украины
12 декабря 2024, 01:35

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В четверг состоится экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ после соответствующего запроса Украины. Этим поделился постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Совет управляющих МАГАТЭ проведет экстренное заседание по запросу Украины, чтобы обсудить «последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС» — пишет Ульянов в своем telegram-канале.

Ульянов отметил, что связка этих двух тем выходит за рамки мандата МАГАТЭ. Заседание начнется в 10.00 по центральноевропейскому времени.

Миссии МАГАТЭ приступили к регулярной проверке всех АЭС Украины с 2023 года. Их основной задачей является наблюдение за состоянием электроподстанций, обеспечивающих внешнее снабжение украинских АЭС.

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#заседание
#аэс
#магатэ
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МИД Азербайджана: Госдеп США вмешивается во внутренние дела страны
12 декабря 2024, 01:08

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о вмешательстве Госдепа США во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.
«МИД Азербайджана назвал потерянными для азербайджано-американских отношений последние четыре года из-за вмешательства Госдепа во внутренние дела страны», — пишут в агентстве.

Также в МИД раскритиковали недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот высказался о ситуации с защитой прав и свобод человека в стране. Заявление Блинкена ведомство назвало искажающим и преследующим цель вмешаться в судебно-правовой процесс в Азербайджане.

Энтони Блинкен 11 декабря призвал власти Азербайджана прекратить репрессии против СМИ и гражданского общества. В частности он потребовал освободить правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников оппозиционного интернет-канала Meydan TV.

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#сша
#мид
#энтони блинкен
#азербайджан
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Сальдо: Зеленский сохранит пост президента Украины в случае одобрения Запада
12 декабря 2024, 00:38

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский сможет сохранить свой пост президента Украины, если такое решение примет Запад. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо для РИА Новости.
«Его не выберут, но сделать снова президентом его могут», — предположил Сальдо.

По словам губернатора, Зеленский уже начал подготовку к выборам президента после указания Запада. Несмотря на нежелание самих украинцев, Зеленский сохранит свой пост, так как территорию страны могут поделить, ведь на западные области претендует Польша.

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#зеленский
#украина
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МИД РФ: Россия обладает рычагами для изъятия западных активов
12 декабря 2024, 00:11

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

В МИД РФ заявили о наличии рычагов для изъятия западных активов, находящихся на территории России. Об этом рассказали в РИА Новости.
«Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов», — говорится в сообщении.

Такое заявление было сделано в ответ на выделение Украине кредита под доходы от замороженных российских активов. В МИД добавили, что в случае изъятия, западные активы используют для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах.

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#россия
#мид
#запад
#активы
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В Дубае состоялась закрытая встреча пяти ядерных держав с участием России
11 декабря 2024, 23:50

Фото: iStock/G_Royal

В Дубае прошла закрытая встреча пяти ядерных держав с участием России. Этим поделился «Коммерсант».
По информации издания, в число ядерной «пятерки» вошли США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Встреча прошла 4 декабря, хотя МИД КНР сообщил о ней только 10 декабря.

Ключевой темой обсуждения стали ядерные доктрины. Это была первая консультация в рамках годового председательства Китая в формате ядерной «пятерки».

Как правило, подобные встречи всегда являлись непубличными. В издании отметили, что такой релиз МИД КНР на фоне других является содержательным. Россия о состоявшихся консультациях сообщала в двух-трех фразах, а США в некоторых случаях не сообщали вовсе.

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#сша
#россия
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